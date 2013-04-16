Нужен дизайн 2 торговых точек, а именно палатка и остров в магазине, а также разработка фирменной одежды продавцов на этих точках (футболка или поло, толстовка, фартук и бейсболка или козырёк).
Разработка фирменного стиля
Необходимо разработать фирменный стиль для IT-компании.
Обязательные элементы:
Логотип компании
Фирменный бланк (для письменных, факсимильных и электронных сообщений)
Визитные карточки (личные + карточка предприятия)
Конверты (размеры E65, С4)
Фирменные цвета
Фирменные шрифты
Дополнительно необходимо разработать краткий брендбук (5-6 стр).
ТЗ и бриф: https://docs.google.com/document/d/1ahFJBcInG-uN80oLBJAWSClhvwFOUWoOLPuizwvuH8Q/edit?usp=sharing
Обязательно указывайте сумму в рублях, гарантированный срок исполнения и ссылку на портфолио. Заявки не удовлетворяющие данным условиям рассматриваться не будут!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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