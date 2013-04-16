Разработка фирменного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен13 заявок206 просмотров

Необходимо разработать фирменный стиль для IT-компании.

Обязательные элементы:

Логотип компании

Фирменный бланк (для письменных, факсимильных и электронных сообщений)

Визитные карточки (личные + карточка предприятия)

Конверты (размеры E65, С4)

Фирменные цвета

Фирменные шрифты

Дополнительно необходимо разработать краткий брендбук (5-6 стр).

ТЗ и бриф: https://docs.google.com/document/d/1ahFJBcInG-uN80oLBJAWSClhvwFOUWoOLPuizwvuH8Q/edit?usp=sharing

Обязательно указывайте сумму в рублях, гарантированный срок исполнения и ссылку на портфолио. Заявки не удовлетворяющие данным условиям рассматриваться не будут!

12 лет назад
jarik31
Юрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dmitrynew
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$200
7 дней
От сотрудничества с Дмитрием получил одно удовольствие. Профессиональный подход чувствуется во всем. Быстро понял что от него требуется, адекватно реагировал на замечания, четко довел работу до идеального результата. За минимальные деньги максимальная отдача! Рекомендую всем!!!
Юрий предоставил подробнейшее задание, а затем внес свои пожелания и корректировки, которые объяснил не менее подробно. Поэтому никаких проблем в процессе работы не возникало. В результате, сотрудничество было очень приятным и обе стороны довольны. Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

Dmitrynew
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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