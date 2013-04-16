Разработка фирменного стиля

Юрий предоставил подробнейшее задание, а затем внес свои пожелания и корректировки, которые объяснил не менее подробно. Поэтому никаких проблем в процессе работы не возникало. В результате, сотрудничество было очень приятным и обе стороны довольны. Спасибо за проект!