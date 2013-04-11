Дизайн визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен8 заявок191 просмотр

Требуется разработать дизайн визитки для сервиса по размещению объявлений. http://razmestim.by/

Характеристики визитки печати: формат 50х90 миллиметров, красочность 4+4 (печать двухсторонняя полноцветная), бумага мелованная 350 г/м2, одностороннее покрытие гянцевым ламинатом

1 сторона:

Логотип( есть psd)

Информация о сервисе (название, род услуг)

фон -придумать ( предложу несколько идей)

2 сторона:

сделать вырезку из "газеты" объявление с надписью об услугах и контактные данные.

либо придумать что интереснее.

12 лет назад
razmestimby
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

husu1988
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$13
1 день
Исполнитель креативно подошел с проекту. Все было выполнено в срок и очень качественно.. предложил сразу 5 предварительных вариантов визитки.. А еще дополнительно перерисовал логотип в кореле. Всем советую - очень честный и хороший исполнитель!
Сотрудничество проходило интересно, постоянный контакт, обсуждение моментов дизайна визитки, поиск оптимального решения. Все устроило, быстрая оплата. Можно и нужно работать далше. Рекомендую! Спасибо Александру!

Заявки фрилансеров

husu1988
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад

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