Создание логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен25 заявок216 просмотров

Создание логотипа.

Бриф во вложении.

Обязательно указывать сроки и количество вариантов логотипов.

12 лет назад
Pulse-studio
Алекс 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Lilith1234
Ольга 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$40
1 день
Логотип Оля выполнила на отлично. Самое классно в сотрудничестве-это то, что логотип был создан с первого же варианта. Адекватное общение. Рекомендую к сотрудничеству.
С Александром было очень легко и приятно работать. Была поставлена конкретная задача с доступным объяснением ТЗ. Часть оплаты поступила предварительно, остальная часть поступила сразу же после сдачи файлов. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Lilith1234
Ольга 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад

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