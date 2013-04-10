Дизайн визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен12 заявок193 просмотра

Разработать дизайн визиток для математического ресурса.

Основной мотив - "математика-это весело"

Хотелось бы нескучный дизайн, так как проект образовательно-развлекательный.

На всякий случай прилагаю шрифт, который используется на сайте

12 лет назад
bogdarik
Марина 
53 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
С Еленой очень приятно было работать. Сделала то что и хотелось, причем два варианта и оба интересные, трудно даже выбрать. По срокам все было быстрее в два раза, чем в заявке. Задержки были с нашей стороны. Приятный, позитивный человек. Дальнейшую рекламную продукцию по сайту будем заказывать ей. Спасибо! Мои рекомендации.
Марина - потрясающий по общению человек и отличная заказчица!!! Была очень рада поработать вместе над проектом! Легкое, приятное сотрудничество прошло на "одном дыхании". Оплата моментальная. Об этом мечтает каждый фрилансер!!! P. S. Марина, большое спасибо Вам за проект! Мои самые искренние рекрмендации!

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Визитка для визажиста

    Нужен креативный дизайнер с бурной фантазией)) Нужно сломать границы и сделать что-то фееричное и запоминающееся. Визитка - должна всем видом показывать что визажист креативный человек, готовый к работе. Жду ваших ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Ребрендинг (логотип, фирменный стиль, сайт)

    Требуется создание фирменного стиля и дизайн сайта. Под ключ. Наша компания занимается строительством домов и бань из профилированного бруса www.szdk.ru 1.Фирменный стиль: а) логотип б) визитки в) фирменный ...

    HTMLJoomla
    Фирменный стиль12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка фирменного стиля

    Необходимо разработать фирменный стиль для IT-компании. Обязательные элементы: Логотип компании Фирменный бланк (для письменных, факсимильных и электронных сообщений) Визитные карточки (личные + карточка предприятия) Конверты ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн торговых точек

    Нужен дизайн 2 торговых точек, а именно палатка и остров в магазине, а также разработка фирменной одежды продавцов на этих точках (футболка или поло, толстовка, фартук и бейсболка или козырёк).

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Фирменный стиль для турагенства

    Нужно сделать Фирменный стиль по турагенству Логотипу (который на данный момент имеется) придать больше стиля, качества и объёма. Визитки сделать Лифлет общий по туризму – (информация для лифлета, в нем ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад