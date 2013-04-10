Дизайн визитки

С Еленой очень приятно было работать. Сделала то что и хотелось, причем два варианта и оба интересные, трудно даже выбрать. По срокам все было быстрее в два раза, чем в заявке. Задержки были с нашей стороны. Приятный, позитивный человек. Дальнейшую рекламную продукцию по сайту будем заказывать ей. Спасибо! Мои рекомендации.