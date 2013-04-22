Визитка для визажиста

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен15 заявок266 просмотров

Нужен креативный дизайнер с бурной фантазией))

Нужно сломать границы и сделать что-то фееричное и запоминающееся.

Визитка - должна всем видом показывать что визажист креативный человек, готовый к работе.

Жду ваших предложений.

12 лет назад
sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

gebels7777
32 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Быстрая и отличная работа
Хоршо поставленная задача всегда способствует продуктивной работе) Только лучшие впечатления о сотрудничестве!

Заявки фрилансеров

gebels7777
32 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад