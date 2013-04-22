Требуется создание фирменного стиля и дизайн сайта. Под ключ. Наша компания занимается строительством домов и бань из профилированного бруса www.szdk.ru 1.Фирменный стиль: а) логотип б) визитки в) фирменный ...
Визитка для визажиста
Нужен креативный дизайнер с бурной фантазией))
Нужно сломать границы и сделать что-то фееричное и запоминающееся.
Визитка - должна всем видом показывать что визажист креативный человек, готовый к работе.
Жду ваших предложений.
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