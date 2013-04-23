Портфолио для трех логотипов

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен7 заявок165 просмотров

Необходимо сделать что-то вроде портфолио для трех логотипов на различных носителях - конверты, девочки-модели, пакеты, папки, бланк компании, кепка, визитка, ручка, ежедневник и флеш-карта.

Логотипы в кореле.

Портфолио не нужно делать для печати - только прикидочные варианты.

12 лет назад
fod
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Lemniscate
Кристина 
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Отличная работа
Отличный заказчик, очень довольна сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Lemniscate
Кристина 
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад

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