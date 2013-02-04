Создать лого (здоровая еда)

Разработать логотип, содержащий в себе знак и фирменное написание по-русски ИНКАДО и латинскими буквами INCADO. Под торговой маркой ИНКАДО будет продаваться (а в дальнейшем и производиться) нижнее бельё и верхняя одежда. Чтобы повысить патентоспособность торговой ...