Разработка логотипа компании

Требуется разработка логотипа для строительного портала Mastera.pro. PRO будет также являться статусом мастера.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать логотип компании продающей метизную продукцию.
Нужно указать стоимость разработки, количество вариантов.
Готов работать по предоплате при наличии отзывов.
ТЗ по запросу на почту.
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