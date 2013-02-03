Разработка логотипа компании

Логотипы и ЗнакиЗакрыт36 заявок384 просмотра
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Требуется разработать логотип компании продающей метизную продукцию.

Нужно указать стоимость разработки, количество вариантов.

Готов работать по предоплате при наличии отзывов.

ТЗ по запросу на почту.

11 лет назад
adronrom
Андрей 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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