Разработка логотипа портала

Необходимо разработать логотип для группы компаний. Идеи каким он должен быть есть, нужно их только реализовать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка логотипа для строительного портала Mastera.pro.
PRO будет также являться статусом мастера.
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