Требуется разработать логотип

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен16 заявок173 просмотра
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Ксения Небесная- эстрадная певица. Опираемся на буквы КсН на русском или на английском KsN.

по стилю должен подходить к официальному сайту http://nebesnayastar.com

11 лет назад
Nebesnaya
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
susmetoff
Денис 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$25
1 день
Отличная работа!!! Очень легко и мобильно работать! Поставленная цель выполнена на все 200,и за очень короткий срок. Огромное спасибо! Приятно иметь дело с профессионалом.Буду рада сотрудничать и дальше... Спасибо Денис. С Уважением Ксения Небесная.
Спасибо Ксении за интересный проект! Получил удовольствие от общения и работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Желаю Вам творческих успехов!!!
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