Требуется разработать логотип

Отличная работа!!! Очень легко и мобильно работать! Поставленная цель выполнена на все 200,и за очень короткий срок. Огромное спасибо! Приятно иметь дело с профессионалом.Буду рада сотрудничать и дальше... Спасибо Денис. С Уважением Ксения Небесная.