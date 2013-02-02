Nebesnaya

Ксения Nebesnaya

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Замужем за музыкой!

эстрадная певица,поэт-композитор,продюсер.

  • Нужно создать тематический видео-ролик.

    $100

    Нужно создать тематический по песне видео ролик из картинок+фото исполнителя,+эффекты,красивы переходы,надписи. Высшего уровня. Предварительно показать свои работы! е-mail:[email protected] Проявить фантазию !!! В начале ролика должна быть надпись песни "Зеленоглазая" (слова ...

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

susmetoff
Денис 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Требуется разработать логотип
Спасибо Ксении за интересный проект! Получил удовольствие от общения и работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Желаю Вам творческих успехов!!!
Отличная работа!!! Очень легко и мобильно работать! Поставленная цель выполнена на все 200,и за очень короткий срок. Огромное спасибо! Приятно иметь дело с профессионалом.Буду рада сотрудничать и дальше... Спасибо Денис. С Уважением Ксения Небесная.
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