$50
Ксения Небесная- эстрадная певица. Опираемся на буквы КсН на русском или на английском KsN. по стилю должен подходить к официальному сайту http://nebesnayastar.com
Логотипы и Знаки1 исполнитель
Завершен
12 лет назад
Ксения Небесная- эстрадная певица. Опираемся на буквы КсН на русском или на английском KsN. по стилю должен подходить к официальному сайту http://nebesnayastar.com
Нужно создать тематический по песне видео ролик из картинок+фото исполнителя,+эффекты,красивы переходы,надписи. Высшего уровня. Предварительно показать свои работы! е-mail:[email protected] Проявить фантазию !!! В начале ролика должна быть надпись песни "Зеленоглазая" (слова ...