Нужно создать тематический видео-ролик.

Фотограф (Москва) предлагает работу: 1 по созданию слайд шоу и Love Story. Одна песня примерно 4 минуты + фото + видео + звуковые и визуальные эффекты. Срок исполнения примерно месяц. Без обучения! 2 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать тематический по песне видео ролик из картинок+фото исполнителя,+эффекты,красивы переходы,надписи. Высшего уровня. Предварительно показать свои работы! е-mail:[email protected]
Проявить фантазию !!! В начале ролика должна быть надпись песни "Зеленоглазая" (слова и музыка Ксении Небесной),
после фото исполнителя и надпись Николай Клицов. и дальше уже по истории песни картинки одного размера (горизонтальные) в конце ролика надпись официальный сайт Ксении Небесной http://nebesnayastar.com
Вот такое задание! Повторяю нужен качественный ролик! Не самопальный...а несущий смысловую нагрузку песни...
Исполнителю песни 12 лет...песня о любви..возможно это подборка будет о детях...
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