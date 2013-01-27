Нужно создать тематический видео-ролик.

Нужно создать тематический по песне видео ролик из картинок+фото исполнителя,+эффекты,красивы переходы,надписи. Высшего уровня. Предварительно показать свои работы! е-mail:[email protected]

Проявить фантазию !!! В начале ролика должна быть надпись песни "Зеленоглазая" (слова и музыка Ксении Небесной),

после фото исполнителя и надпись Николай Клицов. и дальше уже по истории песни картинки одного размера (горизонтальные) в конце ролика надпись официальный сайт Ксении Небесной http://nebesnayastar.com

Вот такое задание! Повторяю нужен качественный ролик! Не самопальный...а несущий смысловую нагрузку песни...

Исполнителю песни 12 лет...песня о любви..возможно это подборка будет о детях...