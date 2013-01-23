Создание видеоролика

Фотограф (Москва) предлагает работу: 1 по созданию слайд шоу и Love Story. Одна песня примерно 4 минуты + фото + видео + звуковые и визуальные эффекты. Срок исполнения примерно месяц. Без обучения! 2 ...
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Необходимо создать презентационный видеоролик, для компании, которая предоставляет услуги по ведению бухгалтерского учета. Хочется чего-то не стандартного, креативного, а не просто рассказ об услугах на камеру.
Сайт компании: informplus.com.ua
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