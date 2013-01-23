Создание видеоролика

ВидеомонтажЗакрыт13 заявок182 просмотра
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Необходимо создать презентационный видеоролик, для компании, которая предоставляет услуги по ведению бухгалтерского учета. Хочется чего-то не стандартного, креативного, а не просто рассказ об услугах на камеру.

Сайт компании: informplus.com.ua

11 лет назад
Vvaleria
Валерия 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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