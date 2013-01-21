Создание слайд шоу и Love Story

Фотограф (Москва) предлагает работу:

1 по созданию слайд шоу и Love Story. Одна песня примерно 4 минуты + фото + видео + звуковые и визуальные эффекты. Срок исполнения примерно месяц. Без обучения!

2 пакетная обработка фотографий в Lightroom до 100 GB отдается на жестком диске в руки, только москвичи.

3 арт обработка фотографий, ретушь альбомов.

4 нужен ассистент и второй фотограф для работы в паре ( Москва).

Пожалуйста присылайте портфолио и ссылки на образцы Вашей работы с ценами на предлагаемые услуги. Укажите Ваш город. Евгений.

Посмотреть примерный образец слайд шоу, которое требуется делать: vimeo.com/46471689

Сайт: andris-studio.ru/ [email protected]