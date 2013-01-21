Создать промо-видео товара

Доброго времени суток уважаемые фрилансеры.

Требуется создать промо-видео одного товара(топливный сектор), в котором отразить 5-ть его главных характеристик(я перечислю).

Пример того что нужно http://www.youtube.com/watch?v=2zPOhv0kpDQ

От Вас жду заявок с указанием цены и срока.

Если у Вас есть примеры аналогичных работ - прошу давать ссылку на них.

P.S.: товар назову при личном общении конкретному исполнителю