Специалист по созданию видеороликов

Требуется создать презентационный ролик для кассы финансовой взаимопомощи, длительностью около 3х минут, вот пример работы youtu.be/dbuB1KagXc8 или Вот goldenbil10.com Жду Ваших предложений, мой скайп: gold-king-men
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Приглашаю к сотрудничеству специалиста по созданию видеороликов различной тематики. Требуется нестандартное мышление, рисутствие штампов в творчестве, креативный подход...
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