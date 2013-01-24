Исполнитель для создания видеороликов к новостям

ВидеомонтажЗакрыт12 заявок196 просмотров
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Ищем исполнителя для постоянного сотрудничества.

Требуется оперативное изготовление видеопрезентаций с озвучкой голосом к ежедневным новостям сайта.

1-2 ролика по рабочим дням.

Примеры:

http://www.youtube.com/watch?v=o0EYOqtYzGA

http://www.youtube.com/watch?v=Ro6fNWYLT7M

Преролл и скриншоты предоставляем.

Сценарии, текст и идеи наши.

Оплата 1300 р. за ролик.

11 лет назад
avv_wm
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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