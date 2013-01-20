Создание видео ролика длительностью 3 минуты

ВидеомонтажЗакрыт11 заявок186 просмотров
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Требуется создать презентационный ролик для кассы финансовой взаимопомощи, длительностью около 3х минут, вот пример работы youtu.be/dbuB1KagXc8 или Вот goldenbil10.com

Жду Ваших предложений, мой скайп: gold-king-men

11 лет назад
maksmaster
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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