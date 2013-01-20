Создание видео ролика длительностью 3 минуты

Есть большое количество вебинаров, которые в неудобном формате. Надо с помощью камтазии (инструкция есть), перегонять их в mp4. Именно руками делать надо минимум. Поставил на запись и пошел заниматься своими делами. Вебинаров много, то есть объем работ в ...