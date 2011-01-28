Euge

Евгений Euge

 
67 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Фотограф [email protected]

  • Создание слайд шоу в Proshow Producer

    Создание слайд шоу в программе Proshow Producer. Одна песня примерно 4 минуты + фото + видео + звуковые и визуальные эффекты. Срок исполнения примерно две недели – месяц. Без обучения! Посмотреть примерный образец слайд шоу, ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание слайд шоу и Love Story

    Фотограф (Москва) предлагает работу: 1 по созданию слайд шоу и Love Story. Одна песня примерно 4 минуты + фото + видео + звуковые и визуальные эффекты. Срок исполнения примерно месяц. Без обучения! ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ищу дизайнера-ретушера для обработки рав-файлов.

    8.04.2011 Ищу Дизайнера-ретушера для обработки рав-файлов со свадеб, только из Москвы, предпочтение по территориальному признаку - районы «Можайский», «Фили - Давыдково», метро Кунцевская, Славянский бульвар – постоянный личный контакт в работе обязателен. ...

    Обработка фотографий10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад