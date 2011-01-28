Создание слайд шоу в программе Proshow Producer. Одна песня примерно 4 минуты + фото + видео + звуковые и визуальные эффекты. Срок исполнения примерно две недели – месяц. Без обучения! Посмотреть примерный образец слайд шоу, ...
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- Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Фотограф (Москва) предлагает работу: 1 по созданию слайд шоу и Love Story. Одна песня примерно 4 минуты + фото + видео + звуковые и визуальные эффекты. Срок исполнения примерно месяц. Без обучения! ...Видеомонтаж11 заявокЗакрыт12 лет назад
8.04.2011 Ищу Дизайнера-ретушера для обработки рав-файлов со свадеб, только из Москвы, предпочтение по территориальному признаку - районы «Можайский», «Фили - Давыдково», метро Кунцевская, Славянский бульвар – постоянный личный контакт в работе обязателен. ...Обработка фотографий10 заявокЗакрыт14 лет назад
Фотографу нужен сайт... какой пока не знаю сам, готов оттолкнуться от ваших предложений. Пишите [email protected]Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт14 лет назад