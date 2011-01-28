8.04.2011 Ищу Дизайнера-ретушера для обработки рав-файлов со свадеб, только из Москвы, предпочтение по территориальному признаку - районы «Можайский», «Фили - Давыдково», метро Кунцевская, Славянский бульвар – постоянный личный контакт в работе обязателен. ...