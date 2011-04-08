8.04.2011

Ищу Дизайнера-ретушера для обработки рав-файлов со свадеб, только из Москвы, предпочтение по территориальному признаку - районы «Можайский», «Фили - Давыдково», метро Кунцевская, Славянский бульвар – постоянный личный контакт в работе обязателен.

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Я - свадебный фотограф. После съемки у меня на руках остается от 500 и более кадров

в рав-формате.

Ищу человека владеющего 1. Лайтрумом - пакетная обработка: первичная цветокоррекция, плотность, подготовка к печати, 2. Фотошопом: полная ретушь.

Я выдаю вам архив с рав кадрами. Вы мне выдаете архив с jpeg.

Желательно ссылки на ваши работы или что ни будь прислать. А также стоимость

ваших услуг обязательно. Возможно минимальное обучение.

[email protected]

Евгений