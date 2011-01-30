Ретушер фотографий

Ретушь и цветокоррекция изначально качественных постановочных фото. Как должны выглядеть итоговые фото можно посмотреть на сайте любого фотобанка (гугл поможет) сделав поиск по ключевым словам и сортировку по популярности. Sport woman outdoor; beauty woman face и т.д.

График свободный, работа удаленная, на начальном этапе порядка 500 файлов в месяц, оплата по факту выполнения (moneybookers), можно частями вплоть до поштучного Брак не оплачивается и возвращается на доработку. Возможно обучение, разбор ошибок и прочее, если у вас не нулевой уровень и большое желание учиться.

Навыки: качественная ручная ретушь лица (без Portraiture), глаз, губ, зубов, цветокоррекция.

Если сможете создавать качественные коллажи - это положительно скажется на вашем доходе.

Технические: Калиброванный монитор (важно !!!), Adobe Photoshop CS5, быстрый интернет (от 2мб) желательно планшет. Тестовые задания вышлю по запросу на почту, позаботьтесь чтоб адрес уже присутствовал в вашей заявке и я не переспрашивал.

1$

P.S. Обращайте внимание на стоимость - это максимально возможная!

P.P.S. Люди без портфолио по ретуши - не пишите.

P.P.P.S. Люди из Москвы, Питера - скорее всего это не для вас.