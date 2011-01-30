Ретушер фотографий

Добрый день. Нужен человек, умеющий делать фото приколы, фотожабы, картинки и все, что с этим связано. Для последующего размещения на юмористическом сайте. Требуется создавать в среднем 60-70 едениц в неделю. На постоянной основе. По оплате, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ретушь и цветокоррекция изначально качественных постановочных фото. Как должны выглядеть итоговые фото можно посмотреть на сайте любого фотобанка (гугл поможет) сделав поиск по ключевым словам и сортировку по популярности. Sport woman outdoor; beauty woman face и т.д.
График свободный, работа удаленная, на начальном этапе порядка 500 файлов в месяц, оплата по факту выполнения (moneybookers), можно частями вплоть до поштучного Брак не оплачивается и возвращается на доработку. Возможно обучение, разбор ошибок и прочее, если у вас не нулевой уровень и большое желание учиться.
Навыки: качественная ручная ретушь лица (без Portraiture), глаз, губ, зубов, цветокоррекция.
Если сможете создавать качественные коллажи - это положительно скажется на вашем доходе.
Технические: Калиброванный монитор (важно !!!), Adobe Photoshop CS5, быстрый интернет (от 2мб) желательно планшет. Тестовые задания вышлю по запросу на почту, позаботьтесь чтоб адрес уже присутствовал в вашей заявке и я не переспрашивал.
1$
P.S. Обращайте внимание на стоимость - это максимально возможная!
P.P.S. Люди без портфолио по ретуши - не пишите.
P.P.P.S. Люди из Москвы, Питера - скорее всего это не для вас.
- Похожие заказы
- Обработка фотографий16 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется склейщик панорам. Мы даём Вам серию отснятых фотографий, полностью 360 градусов. Это может быть как внутри помешения, так и на улице. От Вас будет требоваться создать панораму из этих фотографий и отослать её нам. ...Обработка фотографий29 заявокЗакрыт13 лет назад
Разыскивается специалист(ка) по обработке фотографий в основном свадебных. Хотелось бы чтобы вы умели креативно мыслить и видеть, и из рава превратить любое фото в произведение исскуства)))!!! Соответственно было бы неплохо знание фотошопа, лайтрума и прочих конвертеров. ...Обработка фотографий46 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Периодически нужно качественно ретушировать фотки. Нужен человек, который регулярно в онлайн и не пропадает, а делает всё в срок. Весьма желательно сразу представить примеры работ и цену.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Задача - обработка свадебных фотографий: подтягивание и конвертация из RAW и ретушь 100 лучших фото, стилизация. Оплата 2000 за свадьбу. Поток заказов стабильный на сезон - 2-10 и более свадеб в месяц. При качественном ...Обработка фотографий20 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист по профессиональной обработке фотографий (фоторетушь, коллажи). Постоянный объем работы. Оплата по договоренности после просмотра Ваших работ. 8-916-3048702 Ирина [email protected]Обработка фотографий38 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужен ретушер фотографий. При удачном сотрудничестве в этот раз, заказы будут каждый день. (мин 15 фото). Указывайте стоимость за фото. Будет тестовое задание обработка 1 фото.Обработка фотографий45 заявокЗакрыт13 лет назад
О КОМПАНИИ: Компания “Цифровая собственность” работает на международном рынке цифрового контента, имеет несколько успешных направлений бизнеса. Одним из ведущих направлений является продакшен-студия «PressFoto». «PressFoto» входит в ТОП-6 самых продаваемых стоковых авторов в ...Обработка фотографийнет заявокЗакрыт13 лет назад
Агентству фотоуслуг "Барбарис" требуются дизайнеры для конвертации файлов, художественной обработки фотографий, создания свадебных альбомов. Высокий профессиональный уровень, глубокие знания Photoshop, хороший вкус - обязательны! Возможна удаленная работа. Рассматриваются только письма с ссылками на портфолио. Резюме ...Обработка фотографий12 заявокЗакрыт13 лет назад
Ретушь студийных и репортажных фотографий (Photoshop, Lightroom), обработка, допечатная подготовкаОбработка фотографий65 заявокЗакрыт13 лет назад