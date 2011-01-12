Специалист по профессиональной обработке фото

Обработка фотографийЗакрыт38 заявок739 просмотров
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Требуется специалист по профессиональной обработке фотографий (фоторетушь, коллажи).

Постоянный объем работы.

Оплата по договоренности после просмотра Ваших работ.

8-916-3048702 Ирина

[email protected]

13 лет назад
irina-pro-foto
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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