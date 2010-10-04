Ретушер фото для микростоков

Здравствуйте! Профессиональный фотограф ищет цветокорректора/ретушёра (цветокоррекция в приоритете) для долгосрочного сотрудничества. О фотографиях: - свадебная, семейная, портретная фотография - материал передаётся в формате raw - заказы на обработку будут регулярно - оплата обсуждается Требования: - умение подбирать красивое цветовое решение под серию ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
СДЕЛАЙТЕ ХОРОШО ЭТОТ ТЕСТ И СЕГОДНЯ НАЧНЕМ РАБОТАТЬ!!
Это постоянная работа на дому.
100-200 фото 21 мегапиксель с камеры Canon 5D Mark II в 2 недели.
35 рублей фото. Фото сделанное с недочетом - минус 5 рублей. Бонус за скорость и качество.
Оплата после каждой партии на яндексденьги или банковский счет, или webmoney.
Нужен быстрый интернет для обмена файлами, высылаю RAW, обратно JPG качество 12.
Также нужно составить 40-50 английских ключевых слов и название (60 знаков) для этого фото.
Вот примеры фото и ключевых http://www.shutterstock.com/gallery.mhtml?id=4225&rid=4225
ТЕСТовый файл со сложным светом (такие фото встречаются редко) для ретуши http://narod.ru/disk/14408947000/IMG_0004.CR2.html
Вышлите (выложите также на народ и дайте ссылку, добавьте свое имя в имя файла) jpg с качеством 12 и придумайте название (кто, что, где, когда?) и подберите английские ключевые слова с помощью этого сервиса http://arcurs.com/keywording/ Поставьте на фото вотермарк - свой никнейм.
Пример ретуши http://narod.ru/disk/3180700000/retush_1.avi.html
Пример изоляции http://narod.ru/disk/3189125000/isolation_1.avi.html
Пример подбора ключевых слов http://narod.ru/disk/4649841000/keywords_1.avi.html
Желательно пользоваться конвертером Canon DPP http://narod.ru/disk/22034702000/dpp.rar.html
Обновление для конвертера здесь http://software.canon-europe.com/index.asp
Ошибки ретушеров http://narod.ru/disk/24449044000/oshibki_photoSEP10.rar.html
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