Дизайнер на удалённую работу (обработка фото)

• Требования: знание Adobe Photoshop ( на уровне уверенного пользователя) обязателен опыт работы с Action), готовность к шаблонной работе, организованность,ответственность, своевременность.

• Обязанности: обработка (вырезка, цветокорекция, ретушь) большого количества фотографий (от 50 фотографий в день), сдача обработанного материала в оговоренные сроки.

• Условия: работа на дому

• Оплата: от 10 000 в месяц – в зависимости от объема выполненной работы.

Контактная информация:

Рудченко Олеся

8-911-190-52-34

[email protected]

ждём резюме, в ответ высылаем тестовое задание, чтобы оценить ваши возможности. По всем вопросам звонить на указанный телефон или писать на почту.

Работа начинается с 8 сентября вплоть до конца декабря. Объём работы решаете для себя сами, но от 50 фото в день.