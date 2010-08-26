Нужен цветокорректор/ретушёр

Нужен настоящий профессионал по работе в фотошопе или лучше дизайнер--иллюстратор, с владением фотошопа. Мы уже попробовали начать работу с человеком у которого высокий рейтинг на веблансере(http://www.weblancer.net/users/FaradayStudio/reviews/): после разъяснения задания и пробной работы- он нам ...