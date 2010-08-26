Нужен цветокорректор/ретушёр

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА. Оплата за каждую фотосессию. В неделю около 5 заказов. Из отснятого материала (до 400 фото) выбрать 50 хороших. Все выровнить по цветам и кадрировать, если нужно. 10 из них обработать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Профессиональный фотограф ищет цветокорректора/ретушёра (цветокоррекция в приоритете) для долгосрочного сотрудничества.
О фотографиях:
- свадебная, семейная, портретная фотография
- материал передаётся в формате raw
- заказы на обработку будут регулярно
- оплата обсуждается
Требования:
- умение подбирать красивое цветовое решение под серию фотографий
- умение обрабатывать фотографии, опираясь на пример цвета (т.е. умение делать цветокоррекцию по примеру)
- умение обрабатывать серию фотографий ровно (в одном цвете, одной плотности и т.д.)
- опыт работы с большими сериями raw-файлов (300-800 шт.): цветокоррекция (иногда - первичная ретушь) в конвертере, доводка в фотошопе
- наличие художественного вкуса
- аккуратность
- отвественность, желание учиться и развиваться
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