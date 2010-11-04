Руководитель дизайн-группы продакшен-студии

Агентству фотоуслуг "Барбарис" требуются дизайнеры для конвертации файлов, художественной обработки фотографий, создания свадебных альбомов. Высокий профессиональный уровень, глубокие знания Photoshop, хороший вкус - обязательны! Возможна удаленная работа. Рассматриваются только письма с ссылками на портфолио. Резюме ...
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О КОМПАНИИ:
Компания “Цифровая собственность” работает на международном рынке цифрового контента, имеет несколько успешных направлений бизнеса. Одним из ведущих направлений является продакшен-студия «PressFoto».
«PressFoto» входит в ТОП-6 самых продаваемых стоковых авторов в мире (портфолио на Istockphoto, портфолио на Fotolia, портфолио Shutterstock).
Среди наших клиентов: Forbes, Emerson, Men’s Health и многие другие …
Для повышения объема загружаемых уникальных фотографий на мировые фотостоки и вывода направления в тройку мировых лидеров приглашается руководитель дизайн-группы.
ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Руководство деятельностью дизайн-группы, внедрение новых систем работы и создание уникальных фотоизображений (коллажей, иллюстраций, бэкграундов и фонов).
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
1. Распределение задач между сотрудниками отдела. Обеспечение выполнения установленных планов по обработке фотографий;
2. Отбор фотоизображений для цифровой обработки и последующей загрузки на фотобанки;
3. Регулярное изучение требований к загружаемым фотографиям фотобанками. Своевременное и мобильное изменение структуры работы отдела;
4. Повышение качества обработки фотографий штатными сотрудниками, в том числе усложнение создаваемых фотоизображений;
5. Привлечение внештатных специалистов для расширения создаваемых видов продукции. Создание и внедрение системы сотрудничества с внештатными специалистами, контроль работы;
6. Анализ последних тенденций развития на мировых фотостоках для создания коммерчески успешных фотоизображений;
7. Разработка и самостоятельное создание нестандартных решений по обработке и дизайну фотоизображений (в т. ч. создание коллажей, иллюстраций, бэкграундов и фонов).
ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Опыт руководства штатными сотрудниками и фрилансерами;
Успешный опыт создания и внедрения личных идей (проектов) в работу команды.
Опыт профессиональной обработки фотоизображений;
Опыт создания композиций;
Совершенное владение компьютерной программой Adobe Photoshop;
НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Желательно знание Adobe Illustrator, CorelDRAW;
Знание основ работы на планшете Vacom;ов работы на планшете Vacom;
Английский язык и художественное образование приветствуются.
ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНЫМ КАЧЕСТВАМ:
Активная жизненная позиция;
Самостоятельность;
Нацеленность на результат;
Ответственность;
Инициативность;
Работоспособность;
Коммуникабельность;
Здоровый перфекционизм.
У успешного кандидата, обязательно должен быть опыт руководящей работы, стремление работать с фотоизображениями, создавать продукт на мировом уровне и повышать свое мастерство.
Испытательным сроком для Кандидата является период - 3 месяца.
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И КОМПЕНСАЦИИ:
• Условия сотрудничества обговариваются индивидуально.
• Условия оформления: трудовой договор, социальный пакет и льготы согласно ТК РФ
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Работа в офисе компании в центре г. Челябинска, необходимая оргтехника. График работы – полный рабочий день. Пятидневная рабочая неделя.
ОБРАЩЕНИЕ К КАНДИДАТАМ:
Рынок стоковой фотографии имеет огромные перспективы развития – постоянно усложняются требования к качеству фотографий, огромными темпами развиваются направления векторов и иллюстраций. Поэтому есть возможность создавать контент выше того уровня, который есть сейчас на рынке и, таким образом, формировать новые условия и требования для конкурентов со всего мира.
Мы ищем амбициозного дизайнера с хорошим управленческим опытом. Человека, который умеет инициировать и реализовывать различные проекты от начала до конца. Нам нужен профессионал, который создаст новые сильные направления продакшн-студии – векторов и иллюстраций. Человек, который готов следить за постоянными изменениями на рынке и опережать их.
У нас работают профессионалы, современные, адекватные люди, каждый из которых стремится как самостоятельно, так и в команде к ежедневному росту и развитию. Теперь нам нужен человек, который поведет эту профессиональную команду дизайнеров дальше!
Резюме и ссылку на портфолио направляйте по Email:
89127730516
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