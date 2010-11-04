Руководитель дизайн-группы продакшен-студии

О КОМПАНИИ:

Компания “Цифровая собственность” работает на международном рынке цифрового контента, имеет несколько успешных направлений бизнеса. Одним из ведущих направлений является продакшен-студия «PressFoto».

«PressFoto» входит в ТОП-6 самых продаваемых стоковых авторов в мире (портфолио на Istockphoto, портфолио на Fotolia, портфолио Shutterstock).

Среди наших клиентов: Forbes, Emerson, Men’s Health и многие другие …

Для повышения объема загружаемых уникальных фотографий на мировые фотостоки и вывода направления в тройку мировых лидеров приглашается руководитель дизайн-группы.

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Руководство деятельностью дизайн-группы, внедрение новых систем работы и создание уникальных фотоизображений (коллажей, иллюстраций, бэкграундов и фонов).

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Распределение задач между сотрудниками отдела. Обеспечение выполнения установленных планов по обработке фотографий;

2. Отбор фотоизображений для цифровой обработки и последующей загрузки на фотобанки;

3. Регулярное изучение требований к загружаемым фотографиям фотобанками. Своевременное и мобильное изменение структуры работы отдела;

4. Повышение качества обработки фотографий штатными сотрудниками, в том числе усложнение создаваемых фотоизображений;

5. Привлечение внештатных специалистов для расширения создаваемых видов продукции. Создание и внедрение системы сотрудничества с внештатными специалистами, контроль работы;

6. Анализ последних тенденций развития на мировых фотостоках для создания коммерчески успешных фотоизображений;

7. Разработка и самостоятельное создание нестандартных решений по обработке и дизайну фотоизображений (в т. ч. создание коллажей, иллюстраций, бэкграундов и фонов).

ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Опыт руководства штатными сотрудниками и фрилансерами;

Успешный опыт создания и внедрения личных идей (проектов) в работу команды.

Опыт профессиональной обработки фотоизображений;

Опыт создания композиций;

Совершенное владение компьютерной программой Adobe Photoshop;

НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Желательно знание Adobe Illustrator, CorelDRAW;

Знание основ работы на планшете Vacom;ов работы на планшете Vacom;

Английский язык и художественное образование приветствуются.

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНЫМ КАЧЕСТВАМ:

Активная жизненная позиция;

Самостоятельность;

Нацеленность на результат;

Ответственность;

Инициативность;

Работоспособность;

Коммуникабельность;

Здоровый перфекционизм.

У успешного кандидата, обязательно должен быть опыт руководящей работы, стремление работать с фотоизображениями, создавать продукт на мировом уровне и повышать свое мастерство.

Испытательным сроком для Кандидата является период - 3 месяца.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И КОМПЕНСАЦИИ:

• Условия сотрудничества обговариваются индивидуально.

• Условия оформления: трудовой договор, социальный пакет и льготы согласно ТК РФ

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

Работа в офисе компании в центре г. Челябинска, необходимая оргтехника. График работы – полный рабочий день. Пятидневная рабочая неделя.

ОБРАЩЕНИЕ К КАНДИДАТАМ:

Рынок стоковой фотографии имеет огромные перспективы развития – постоянно усложняются требования к качеству фотографий, огромными темпами развиваются направления векторов и иллюстраций. Поэтому есть возможность создавать контент выше того уровня, который есть сейчас на рынке и, таким образом, формировать новые условия и требования для конкурентов со всего мира.

Мы ищем амбициозного дизайнера с хорошим управленческим опытом. Человека, который умеет инициировать и реализовывать различные проекты от начала до конца. Нам нужен профессионал, который создаст новые сильные направления продакшн-студии – векторов и иллюстраций. Человек, который готов следить за постоянными изменениями на рынке и опережать их.

У нас работают профессионалы, современные, адекватные люди, каждый из которых стремится как самостоятельно, так и в команде к ежедневному росту и развитию. Теперь нам нужен человек, который поведет эту профессиональную команду дизайнеров дальше!

Резюме и ссылку на портфолио направляйте по Email:

[email protected]

89127730516