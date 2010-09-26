Опытный фотошопер - спец по фотоколажу

Для постоянной работы нужен спец по фотоколажу. Направление порно-фейки. кто не знает значения не спрашивать.

Нужен человек который знает о чём речь, и уже делал такие качественные работы.

Максимум 18 фейков в неделю (значит 3 сета по 6) по 1$ за качественно выволненый колаж.

Посколько оценить я вас просто не смогу зделайте пару образцов.

Образцы работ должны соответствовать качеству, для демонстрации пользуйтесь сервисом radikal.ru и сбрасывайте ссылку в личку!

если не допоняли, читайте здесь: http://fakura.ru/faker_job.html