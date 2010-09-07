СДЕЛАЙТЕ ХОРОШО ЭТОТ ТЕСТ И СЕГОДНЯ НАЧНЕМ РАБОТАТЬ!! Это постоянная работа на дому. 100-200 фото 21 мегапиксель с камеры Canon 5D Mark II в 2 недели. 35 рублей фото. Фото сделанное с недочетом - минус 5 рублей. Бонус ...
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В нашей компании открыта вакансия "удаленный дизайнер (сдельно)".
У нас есть такой сайт — premium.tophotels.ru. На нем представлены люксовые отели.
Для каждого отеля есть много фотографий. Вот их нужно искать и обрабатывать под заданные размеры.
Помимо фотографий нужны краткие тексты, которые нужно найти.
Обязанности:
Поиск и обработка изображений для отелей.
Требования:
Главное, чтобы мозг "варил".
Условия:
Оплата производится за каждый отель в отдельности.
Уровень оплаты оговаривается.
По всем вопросам прошу писать на [email protected]
Либо свяжитесь, пожалуйста, с нами по ICQ (934214)
(В сообщении представтесь и укажите, что Вы по вакансии "удаленный дизайнер (сдельно)" c такого-то сайта)
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