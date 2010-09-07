В нашей компании открыта вакансия "удаленный дизайнер (сдельно)".

У нас есть такой сайт — premium.tophotels.ru. На нем представлены люксовые отели.

Для каждого отеля есть много фотографий. Вот их нужно искать и обрабатывать под заданные размеры.

Помимо фотографий нужны краткие тексты, которые нужно найти.

Обязанности:

Поиск и обработка изображений для отелей.

Требования:

Главное, чтобы мозг "варил".

Условия:

Оплата производится за каждый отель в отдельности.

Уровень оплаты оговаривается.

По всем вопросам прошу писать на [email protected]

Либо свяжитесь, пожалуйста, с нами по ICQ (934214)

(В сообщении представтесь и укажите, что Вы по вакансии "удаленный дизайнер (сдельно)" c такого-то сайта)