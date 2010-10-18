Фотокорректор

Требования к соискателю: Хороший вкус, чувство стиля, гармонии цветов. # Внимательность, глубокое знание Adobe Fotoshop, ответственность, Условия работы: * График работы: полный раб. день, сменный * Заработная плата по итогам ...
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Ретушь студийных и репортажных фотографий (Photoshop, Lightroom), обработка, допечатная подготовка
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