Фотодизайнер - ретушер

В нашей компании открыта вакансия "удаленный дизайнер (сдельно)". У нас есть такой сайт — premium.tophotels.ru. На нем представлены люксовые отели. Для каждого отеля есть много фотографий. Вот их нужно искать и обрабатывать под заданные размеры. Помимо фотографий ...