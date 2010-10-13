Фотодизайнер - ретушер

Обработка фотографийЗакрыт1 заявка149 просмотров
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Требования к соискателю: Хороший вкус, чувство стиля, гармонии цветов.

# Внимательность, глубокое знание Adobe Fotoshop, ответственность,

Условия работы: * График работы: полный раб. день, сменный

* Заработная плата по итогам собеседования

* Официальное трудоустройство

* Офис

Обязанности:Профессиональная ретушь портретов, цветокоррекция, создание и эксплуатация экшенов, оформление заказа на печать. ассистент фотографа.

13 лет назад
vblinoff
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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