$50
Мне нужно сделать почти весь фирменный стиль: визитки, календарики, флаера.. есть у меня лого и инфо что разместить нужно. тел 099 07 45 935
Фирменный стиль28 заявок
Закрыт
13 лет назад
Мне нужно сделать почти весь фирменный стиль: визитки, календарики, флаера.. есть у меня лого и инфо что разместить нужно. тел 099 07 45 935
Требования к соискателю: Хороший вкус, чувство стиля, гармонии цветов. # Внимательность, глубокое знание Adobe Fotoshop, ответственность, Условия работы: * График работы: полный раб. день, сменный * Заработная плата по итогам ...