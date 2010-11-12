vblinoff

Василий Блинов vblinoff

 
43 годаУкраина/Донецк
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Фотодизайнер - ретушер

    Требования к соискателю: Хороший вкус, чувство стиля, гармонии цветов. # Внимательность, глубокое знание Adobe Fotoshop, ответственность, Условия работы: * График работы: полный раб. день, сменный * Заработная плата по итогам ...

    Обработка фотографий1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад