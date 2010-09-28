В команду нужны безбашенные люди, увлеченные творчеством и искусством, любящие свою работу-специалисты по работе с растровой графикой. Необходимые навыки: цветокоррекция и ретуш изображений, веб-дизайн, чувство света и классических основ композиции.

Работа творческая без особой привязки к месту, тех.заданию и общению с клиентом, палки в колеса ставить никто не будет.

Тел.: +380502635008

Тел.: +79167865653