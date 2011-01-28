Нужен человек, умеющий делать фото приколы.

Обработка фотографийЗакрыт16 заявок401 просмотр
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Добрый день. Нужен человек, умеющий делать фото приколы, фотожабы, картинки и все, что с этим связано. Для последующего размещения на юмористическом сайте. Требуется создавать в среднем 60-70 едениц в неделю. На постоянной основе. По оплате, предлагайте ваши цены. Договоримся.

13 лет назад
paulpoz
Павел 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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