Требуется обработчик свадебных фотографий

Разыскивается специалист(ка) по обработке фотографий в основном свадебных. Хотелось бы чтобы вы умели креативно мыслить и видеть, и из рава превратить любое фото в произведение исскуства)))!!!

Соответственно было бы неплохо знание фотошопа, лайтрума и прочих конвертеров. Специалист(ка) нужен только один и на долгосрочное сотрудничество.

Все что вы хотите рассказать или показать присылаете мне на [email protected]