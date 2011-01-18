Ретушёр для постоянного сотрудничества

$100
Обработка фотографийЗавершен6 заявок188 просмотров
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Периодически нужно качественно ретушировать фотки. Нужен человек, который регулярно в онлайн и не пропадает, а делает всё в срок. Весьма желательно сразу представить примеры работ и цену.

13 лет назад
BillGates
Василий 
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
korolfirecrow
Нина 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$100
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