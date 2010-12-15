korolfirecrow

Нина korolfirecrow

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Оработка фотографий, ретуширование, коллажи....

Занимаюсь обработкой фотографий:

1. Ретушь

2. Реставрация

3. Цвето- и свето-коррекция

4. Фотомонтаж

5. Замена фона

6. Фотоколлаж

7. Фото - арт

и многое другое

У меня индивидуальный подход к каждому проекту. Поэтому я часто предлагаю сделать пробный вариант по Вашему заданию. Таким образом мы решим главные вопросы: я определяюсь со сложностью работы и затратами, а Вы увидите предлагаемое качество, на своем конкретном примере.

Всегда рада сотрудничеству!

Отзывы заказчиков

BillGates
Василий 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Ретушёр для постоянного сотрудничества
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
armen8706
Армен 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Нужно добавить красивых девушек на фото
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
seofirefox
Сергей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$8
10 баллов
14 лет назад
Изменить окраску нескольких элементов
Впечатления от работы с Ниной только самые лучшие. Все пожелания и требования были поняты идеально верно, и в итоге мы получили именно то что хотели. Сроки соблюдены, несмотря на некоторые задержки с ответами с нашей стороны. Качественно, профессионально, легко. Спасибо!
Прекрасный работодатель!!! и очень хороший человек! работать с Сергеем легко и приятно. Интересные задания и достойная, своевременная оплата! Всегда буду рада с Вами сотрудничать!!!
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