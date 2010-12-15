korolfirecrow

Оработка фотографий, ретуширование, коллажи....
Занимаюсь обработкой фотографий:
1. Ретушь
2. Реставрация
3. Цвето- и свето-коррекция
4. Фотомонтаж
5. Замена фона
6. Фотоколлаж
7. Фото - арт
и многое другое
У меня индивидуальный подход к каждому проекту. Поэтому я часто предлагаю сделать пробный вариант по Вашему заданию. Таким образом мы решим главные вопросы: я определяюсь со сложностью работы и затратами, а Вы увидите предлагаемое качество, на своем конкретном примере.
Всегда рада сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$8
10 баллов
14 лет назад
Впечатления от работы с Ниной только самые лучшие. Все пожелания и требования были поняты идеально верно, и в итоге мы получили именно то что хотели. Сроки соблюдены, несмотря на некоторые задержки с ответами с нашей стороны. Качественно, профессионально, легко. Спасибо!
Ответный отзыв
Прекрасный работодатель!!! и очень хороший человек! работать с Сергеем легко и приятно. Интересные задания и достойная, своевременная оплата! Всегда буду рада с Вами сотрудничать!!!