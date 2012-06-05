seofirefox

Сергей seofirefox

 
35 летРоссия/Мурманск
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
eugen-g
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Приватный проект для Гуцалюк Евгений (eugen-g)
все прошло хорошо
Еще раз убеждаю что человек очень добросовестно относится к своей работе. У меня не хватало половины денег на оплату услуг но Евгений все равно все сделал и подождал оплаты услуг пару дней, за что я ему очень благодарен.
Ответный отзыв
eugen-g
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Сверстать дизайн по шаблону
все прошло хорошо
Очень приятный в общении, ответственный человек. Задачу понимает сразу, исполняет четко и в срок. Соотношение цена/качество - намного выше ожидаемого мной. Буду и дальше сотрудничать, проектов еще много и я думаю Евгений 100% подходит для выполнения этих работ
Ответный отзыв
rusman_118
Руслан 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Дизайн 3 станиц
Хороший заказчик, всем рекомендую.
Очень хороший исполнитель. РЕКОМЕНДУЮ
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brainyxz
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Нужна статья
Отличный заказчик. Всегда четкое ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую всем для сотрудничества.
Действительно профессионал. Работу выполнил качественно, в срок и на высоком уровне. Очень приятно было сотрудничать. Плюсы: 1) работа была выполнена всрок. 2) рерайт качетсвенный 3) проверял на уникальность - просто замечательно 4) Цена - адекватная 5) Приятный в общении человек. Рекомендую. буду обращаться еще.
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AiosS
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Исправить модуль DLE 8.5 под версию DLE 9.2
Все ок)
Очень доволен проделанной работой! Все сделано отлично, качественно. Рекомендую всем, с этим человеком приятно иметь дело!
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