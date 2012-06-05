seofirefox

нужно написать программу на подобие live.camchatscript.com но не сайт а программа. какова примерная цена и сроки ?
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт11 лет назад
перенести дизайн с дле на самописный движок + добавить пару элементов в дизайн для функций нового движкаHTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
нужно перевести текст с анг на русский в файле пхп. в приложении. переводи только слова вида 'Download URL' укажите сумму перевода.Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
нужен дизайн 3 страниц Главная, список новостей, новость. Могу заплатить не более указанной суммы.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
нужно написать скрипт софт портала со стандартными функциями если есть готовый киньте ссылку на пример в личку. ПРЕДЛАГАТЬ ТОЛЬКО САМОПИСНЫЙ. желательно укажите сумму работыВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
нужен очень хороший дизайнер, верстальщик DLE к шаблону наверное потребуются написать модули. пример кину в личку указывайте среднюю цену своих работ. БЕЗ ОТЗЫВОВ НЕ БЕСПОКОИТЬ.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно оптимизировать сайт под поисковые системы. Указывайте стоимость и что входит в вашу оптимизациюПоисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт12 лет назад
нужно зарегистрировать сайт в каталогах поднять тиц сайта и посещаемость. Пишите цены и сроки. НУЖНЫ ГАРАНТИИПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт12 лет назад
нужно профессионально подобрать ключевые слова для продвижения сайта ссылками и анкоры к ним. пишите примерную стоимость.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт12 лет назад
нужна оптимизированная статья под поисковые системы о программе DAEMON Tools Lite не менее 2000 символов Желательно сразу указывать цену.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
нужен рерайт 110 новостей оптимизированый под поисковые системы оплата до 10 рублей за новость. Очень много новостей с не большим описанием.Редактирование и Корректура1 исполнительЗакрыт12 лет назад
нужно наполнение software сайта 160 программ указывайте цену за 1 статью. скопировать с одного сайта на другой.Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт12 лет назад
нужно сверстать дизайн dle 9.4 по примеру сайта psd нет указывайте примерную стоимость за работу.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужна копия дизайна только с моим наполнением отдам предпочтение не дорогим предложениям Поправка: нужен дизайн с нуляДизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно натянуть дизайн на самописный скриптВеб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно перерисовать логотип + перерисовать дизайн под мои нуждыЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно почистить базу и скрипт доработать скрипт под мои нуждыВеб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно создать блог детского сайта на wordpress ( не дорого )Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно исправить модуль DLE 8.5 под версию DLE 9.2 Вот сам модуль: http://datalife-club.ru/free-modules/186-sobstvennyj-servis-xraneniya-ssylok-analog-drivecru.html пишите сроки и ценуВеб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно отредактировать шаблон DataLife Engine 9.2HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад