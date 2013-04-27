Имеется сервер с установленным CentOS 6.3 + LNMP. Имеется некоторое количество GPS трекеров GALILEOSKY GPS Lite v1.8.5, которые передают на сервер данные. Требуется создать приложение на C#, которое будет работать на сервере и ...
Написать программу
нужно написать программу на подобие live.camchatscript.com но не сайт а программа.
какова примерная цена и сроки ?
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