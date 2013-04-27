Написать программу

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Закрытнет заявок262 просмотра

нужно написать программу на подобие live.camchatscript.com но не сайт а программа.

какова примерная цена и сроки ?

12 лет назад
seofirefox
Сергей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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