Сделать учебную программу на С++, срочно

Необходимо реализовать программу на С++. Основная задача - видоизменять числовую матрицу (по умолчанию 2х2) по заданному количеству строк и столбцов. Вводить значения в матрицу, искать минимальное значение, подставлять нули вместо минимального значения и минимальное значение вместо нулей (две отдельные кнопки).

Постараюсь точнее сформулировать задание и сопроводить его неким наброском интерфейса исполнителю. Нужно реализовать за завтрашний день (воскресенье) - показывать в понедельник. Если будут замечания - доработать. Вернусь за компьютер в 23.00 и выберу из числа заявок.