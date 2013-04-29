Сделать учебную программу на С++, срочно

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки215 просмотров

Необходимо реализовать программу на С++. Основная задача - видоизменять числовую матрицу (по умолчанию 2х2) по заданному количеству строк и столбцов. Вводить значения в матрицу, искать минимальное значение, подставлять нули вместо минимального значения и минимальное значение вместо нулей (две отдельные кнопки).

Постараюсь точнее сформулировать задание и сопроводить его неким наброском интерфейса исполнителю. Нужно реализовать за завтрашний день (воскресенье) - показывать в понедельник. Если будут замечания - доработать. Вернусь за компьютер в 23.00 и выберу из числа заявок.

12 лет назад
fm-club
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

winnie-the-p00h
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$15
2 дня
Все быстро, грамотно и без лишних вопросов. Спасибо!
Четкая постановка задачи, быстрая оплата, рекомендую

Заявки фрилансеров

winnie-the-p00h
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Серверное приложение на C#

    Имеется сервер с установленным CentOS 6.3 + LNMP. Имеется некоторое количество GPS трекеров GALILEOSKY GPS Lite v1.8.5, которые передают на сервер данные. Требуется создать приложение на C#, которое будет работать на сервере и ...

    CentOSMySQL
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программа, выбирающая строки из тхт файлов

    программа должна делать рандомную, блочную или последовательную выборку строк в указанном в % количестве из указанного текстового файла и дописывать выбранные строки в результирующий файл. Программа не имеет графического интерфейса и работает только из командной ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка Facebook Bot - C#

    $500

    Необходимо разработать Faсebook bot на С# Мультизадачность, поддержка PROXY Интерфейс английский Необходимо написать бота для Фейсбук с Возможностью регистрации аккаунтов Загрузкой фотографий Возможностью ставить лайки, комментировать, ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Небольшая курсовая (постановка в очередь)

    Необходимо написать пользовательскую часть курсовой работы. Пока имеется только своего рода админка в которой обрабатывается очередь. Delphi Подробнее: вся курсовая работа должна иметь минимум 5 таблиц БД, минимум 5 ...

    Delphi
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Обработка множеств

    согласно алгоритма обработать csv файл. Предпочтение спецам, которые спроектируют за 1-2 дня. На то они и спецы)

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программа под WindowsXP: авторизация на сайте

    Приветствую Вас, уважаемые коллеги, требуется программа под WindowsXP, написанная предположительно с использованием следующего инструментария: - Delphi, библиотека Synapse для работы с запросами GET, POST - плагин к FireFox Live Headers ...

    DelphiPHP
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать программу на С++

    нужно написать программу на С++ которая находит кротчайший путь коня на шахматной доске из точки А в точку В (это практический раздел), ну и в теоретическом разделе рассказать какие темы затронулись, какие функции, рекурсии, описание ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад