согласно алгоритма обработать csv файл. Предпочтение спецам, которые спроектируют за 1-2 дня. На то они и спецы)
Небольшая курсовая (постановка в очередь)
Необходимо написать пользовательскую часть курсовой работы. Пока имеется только своего рода админка в которой обрабатывается очередь.
Delphi
Подробнее: вся курсовая работа должна иметь минимум 5 таблиц БД, минимум 5 форм
Должна быть пользовательская часть в которой клиент мог бы иметь возможность регистрироватся, затем смотреть какие очереди есть и становится в них. На стороне админа обрабатываться эта очередь (это уже имеется, только она обрабатывает на данный момент пользователей в интернет магазине). Надо перенести на обработку пользователей которые зарегистрированы будут в программе.
Предлагайте ваши цены? нужно срочно, не завтра, можно поэтапно в понедельник надо показать уже что нибудь рабочее. в среду пятницу максимум уже готовый вариант
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