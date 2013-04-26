Небольшая курсовая (постановка в очередь)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки152 просмотра

Необходимо написать пользовательскую часть курсовой работы. Пока имеется только своего рода админка в которой обрабатывается очередь.

Delphi

Подробнее: вся курсовая работа должна иметь минимум 5 таблиц БД, минимум 5 форм

Должна быть пользовательская часть в которой клиент мог бы иметь возможность регистрироватся, затем смотреть какие очереди есть и становится в них. На стороне админа обрабатываться эта очередь (это уже имеется, только она обрабатывает на данный момент пользователей в интернет магазине). Надо перенести на обработку пользователей которые зарегистрированы будут в программе.

Предлагайте ваши цены? нужно срочно, не завтра, можно поэтапно в понедельник надо показать уже что нибудь рабочее. в среду пятницу максимум уже готовый вариант

Delphi
12 лет назад
MaxPro
Максим 
32 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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