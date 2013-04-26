Небольшая курсовая (постановка в очередь)

Необходимо написать пользовательскую часть курсовой работы. Пока имеется только своего рода админка в которой обрабатывается очередь.

Delphi

Подробнее: вся курсовая работа должна иметь минимум 5 таблиц БД, минимум 5 форм

Должна быть пользовательская часть в которой клиент мог бы иметь возможность регистрироватся, затем смотреть какие очереди есть и становится в них. На стороне админа обрабатываться эта очередь (это уже имеется, только она обрабатывает на данный момент пользователей в интернет магазине). Надо перенести на обработку пользователей которые зарегистрированы будут в программе.

Предлагайте ваши цены? нужно срочно, не завтра, можно поэтапно в понедельник надо показать уже что нибудь рабочее. в среду пятницу максимум уже готовый вариант