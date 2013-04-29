Собрать OpenSourse исходник Tessnet2

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка131 просмотр

Для изучения в процессе отладки c++ кода Tesseract требуется собрать см. заголовок "Tessnet2 source code and recompiling" по ссылке http://www.pixel-technology.com/freeware/tessnet2/ . Солюшен должен быть выполнен под VS 2008 Prof. Очевидно, что в солюшене должны присутствовать и дебажиться исходники Tesseract при дебаге проектов Tessnet2. Задание простое, но для тех, кто в этом понимает.

500р Оплата через Сбербанк Онлайн после скриншота брекпоинта TesseractTest на любом cpp во время дебага.

12 лет назад
HeatPowerEng
Ретманд 
44 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

winnie-the-p00h
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$15
2 дня
Ответственный квалифицированный исполнитель. Оказался единственным на трех порталах, кто взялся за задачу сборки уже неподдерживаемого OpenSource проекта. Была небольшая проблема из-за невнимательного чтения техзадания. Тем не менее, все исправил, задача выполнена полностью.
В работе проблем не было, несмотря на затуп с моей стороны. Оплата сразу по завершении работы. Итог - хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

winnie-the-p00h
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад

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