Собрать OpenSourse исходник Tessnet2

Для изучения в процессе отладки c++ кода Tesseract требуется собрать см. заголовок "Tessnet2 source code and recompiling" по ссылке http://www.pixel-technology.com/freeware/tessnet2/ . Солюшен должен быть выполнен под VS 2008 Prof. Очевидно, что в солюшене должны присутствовать и дебажиться исходники Tesseract при дебаге проектов Tessnet2. Задание простое, но для тех, кто в этом понимает.

500р Оплата через Сбербанк Онлайн после скриншота брекпоинта TesseractTest на любом cpp во время дебага.