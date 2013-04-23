Здравствуйте.

Требуется на высочайшем уровне написать рандомизатор изображений. Языки программирования: Delphi либо C++.

Программа должна работать стабильно, быстро, и самое главное КОРРЕКТНО, без каких либо сбоев.

Краткое описание софта:

- рандомное обрезание (crop)

- рандомный ресайз

- рандомное добавление шумов

- рандомное сплюшивание (по горизонтали, вертикали)

- рандомный поворот на определенное кол-во градусов

- рандомное добавление рамки

- рандомное изменение оттенков цветов

- рандомное изменение резкости изображения

Если Вы можете дополнить этот список чем-то еще, то это очень даже приветствуется. Основная задача - максимальная уникализация картинки.

Бюджет $500.

Если сможете убедить меня в том, что ВАША работа стоит дороже, и она соответсвует по качеству, то я готов платить больше!

Подробности по ICQ 555582222

PS Товарищей студентов, а так же тех, кто не уверен в своих силах, заранее огромная просьба не беспокоить.