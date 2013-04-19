Программа должна решать нелинейные уравнения следующими методами: Метод хорд Метод половинного деления Метод перебора Решение только нелинейных уравнений. Немного опираться на данную литературу http://www.toehelp.ru/theory/informat/lecture12.html Интерфейс ...
Реализация методов наименьших квадратов
Собственно вся суть в названии
Необходимо написать программу реализации методов наименьших квадратов
Интерфейс
В начале программы задаются параметры, после чего выполняется решение
Должен подробно описываться ход решения метода.
Вывод...консольное приложение
Среда программирования: Visual studio
Язык: С++
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