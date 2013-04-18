Массовые мобильные платежи

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка122 просмотра

Приветствую, очень часто приходиться делать массовые оплаты на мобильные номера.

Необходимо написать программу в которую можно будет загнать список мобильных номеров а она будет отправлять их на оплату.

Какой сервис для оплаты будет задействован в принципе не важно главное чтобы без комиссии.

12 лет назад
mantronix
Юрий 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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