Массовые мобильные платежи

Приветствую, очень часто приходиться делать массовые оплаты на мобильные номера.

Необходимо написать программу в которую можно будет загнать список мобильных номеров а она будет отправлять их на оплату.

Какой сервис для оплаты будет задействован в принципе не важно главное чтобы без комиссии.