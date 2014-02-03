Требуется Sharepoint разработчик удаленно на полную ставку. Через месяц/два после начала работы будет необходим переезд в офис, который находится в Тайланде. Необходимо: - опыт с C# не ...
Наложение картинок и сохранение в PDF
ИЩУ ПРОГРАММИСТА В РБ, НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ В ОФИСЕ В МИНСКЕ ( возможны варианты, обсудим).
На входе программы
1) список графических файлов-подложек ( см. приложение) от 1 до 100
2) список графических файлов-макетов от 1 до 10
3) список коротких текстовых строк от 1 до 10
4) шаблоны PDF файлов
Суть программы
Шаг1
Программа предлагает выбрать файлы для работы и добавить текстовые строки
Шаг2
Программа предлагает сопоставить каждый файл-подложку с одним из файлов макетов или текстовой строкой. Все это в одном большом окне с вертикальной прокруткой. Есть функция рандомного сопоставления.
Программа накладывает картинки и текста друг на друга.
В интерфейсе это выглядит таблицей 3 колонки на N строк с шапкой "ПОДЛОЖКА", "МАКЕТ/ТЕКСТ",
"РЕЗУЛЬТАТ НАЛОЖЕНИЯ"
Просмотр полученного результата нужен "на лету" в колонке РЕЗУЛЬТАТ НАЛОЖЕНИЯ
Шаг3
Выбор шаблона PDF документа и сохранение полученных РЕЗУЛЬТАТОВ НАЛОЖЕНИЯ в этот PDF файл ( добавление новых картинок один из шаблонов PDF )
На выходе:
PDF файл, куда добавили новые картинки ( результаты склейки "РЕЗУЛЬТАТ НАЛОЖЕНИЯ"="ПОДЛОЖКА" + "МАКЕТ( или) ТЕКСТ"
Развитие программы:
Пользователь может двигать и менять форму файла Макета и Текста, чтобы было Релевантное наложение.
Выбранный исполнитель
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