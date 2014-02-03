Наложение картинок и сохранение в PDF

ИЩУ ПРОГРАММИСТА В РБ, НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ В ОФИСЕ В МИНСКЕ ( возможны варианты, обсудим).

На входе программы

1) список графических файлов-подложек ( см. приложение) от 1 до 100

2) список графических файлов-макетов от 1 до 10

3) список коротких текстовых строк от 1 до 10

4) шаблоны PDF файлов

Суть программы

Шаг1

Программа предлагает выбрать файлы для работы и добавить текстовые строки

Шаг2

Программа предлагает сопоставить каждый файл-подложку с одним из файлов макетов или текстовой строкой. Все это в одном большом окне с вертикальной прокруткой. Есть функция рандомного сопоставления.

Программа накладывает картинки и текста друг на друга.

В интерфейсе это выглядит таблицей 3 колонки на N строк с шапкой "ПОДЛОЖКА", "МАКЕТ/ТЕКСТ",

"РЕЗУЛЬТАТ НАЛОЖЕНИЯ"

Просмотр полученного результата нужен "на лету" в колонке РЕЗУЛЬТАТ НАЛОЖЕНИЯ

Шаг3

Выбор шаблона PDF документа и сохранение полученных РЕЗУЛЬТАТОВ НАЛОЖЕНИЯ в этот PDF файл ( добавление новых картинок один из шаблонов PDF )

На выходе:

PDF файл, куда добавили новые картинки ( результаты склейки "РЕЗУЛЬТАТ НАЛОЖЕНИЯ"="ПОДЛОЖКА" + "МАКЕТ( или) ТЕКСТ"

Развитие программы:

Пользователь может двигать и менять форму файла Макета и Текста, чтобы было Релевантное наложение.