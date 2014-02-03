Наложение картинок и сохранение в PDF

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен5 заявок546 просмотров

ИЩУ ПРОГРАММИСТА В РБ, НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ В ОФИСЕ В МИНСКЕ ( возможны варианты, обсудим).

На входе программы

1) список графических файлов-подложек ( см. приложение) от 1 до 100

2) список графических файлов-макетов от 1 до 10

3) список коротких текстовых строк от 1 до 10

4) шаблоны PDF файлов

Суть программы

Шаг1

Программа предлагает выбрать файлы для работы и добавить текстовые строки

Шаг2

Программа предлагает сопоставить каждый файл-подложку с одним из файлов макетов или текстовой строкой. Все это в одном большом окне с вертикальной прокруткой. Есть функция рандомного сопоставления.

Программа накладывает картинки и текста друг на друга.

В интерфейсе это выглядит таблицей 3 колонки на N строк с шапкой "ПОДЛОЖКА", "МАКЕТ/ТЕКСТ",

"РЕЗУЛЬТАТ НАЛОЖЕНИЯ"

Просмотр полученного результата нужен "на лету" в колонке РЕЗУЛЬТАТ НАЛОЖЕНИЯ

Шаг3

Выбор шаблона PDF документа и сохранение полученных РЕЗУЛЬТАТОВ НАЛОЖЕНИЯ в этот PDF файл ( добавление новых картинок один из шаблонов PDF )

На выходе:

PDF файл, куда добавили новые картинки ( результаты склейки "РЕЗУЛЬТАТ НАЛОЖЕНИЯ"="ПОДЛОЖКА" + "МАКЕТ( или) ТЕКСТ"

Развитие программы:

Пользователь может двигать и менять форму файла Макета и Текста, чтобы было Релевантное наложение.

12 лет назад
ivanremote
42 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ww4ka
Шишка 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$500
14 дней
Со стороны Олега все сделано четко и в приемлемые сроки. Проект затянулся из-за проблем внедрения на стороне заказчика. С Олегом приятно работать, позитивный опыт.
Заказчик хороший, человек общительный. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ww4ka
Шишка 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется Sharepoint-разработчик

    Требуется Sharepoint разработчик удаленно на полную ставку. Через месяц/два после начала работы будет необходим переезд в офис, который находится в Тайланде. Необходимо: - опыт с C# не ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программа для проверки сотовых телефонов на доступ

    нужна программа для проверки номеров телефонов на доступность работа по списку или диапазону номеров протокол канала для звонков sip много поточность создание списков номеров доступных,занятых,несуществующих. оплата по договорённости.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программа рассылки

    Интересует программа рассылки на сайт svadba.com по типу программы с данного сайта(http://www.sendingprog.ho.ua/svadba.html). Пишите цены и сроки работы. Оплата по факту выполнения.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программа оценки рисков инвестиционных проектов

    $50

    Требуется написать небольшую программу для оценки рисков инвестиционных проектов. На примере статьи. http://www.cfin.ru/finanalysis/invrisk/inv_risk.shtml Эта статья является ознакомительной,нужна небольшая программа(курсовая) для вычисления оценки рисков инвестиций. Примером программ может выступать ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Работа с API ДубльГИС

    Здравствуйте. Требуется написать программу, которая через API дубльгис будет получать список ID компаний и сохранять их в файл. От вас цена и срок. Сайт программы 2gis.ru ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Софт для общения с SAP BI системами

    Добрый день! Есть желание сделать софтинку, которая бы подключалась к SAP BI системе, считывала немного данных из разных табличек на основе введенных пользователем ключей и выводила бы считанное в удобочитаемом формате, оптимально - в ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • C++/C# Криптосистема на основе конечных автоматов

    $250

    Создать программу на C++ или C# для кодирования и декодирования произвольного текста на основе конечных автоматов, криптосистема с открытым ключом. Код программы откомментировать. Асимметричное шифрование: два ключа открытый и закрытый. Срок до 22 апреля 2013 ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Масштабирование DevExpress.XtraGrid.GridControl

    $10

    Среда: C#, .NET4, DevExpress В демо проекте сделан DevExpress.XtraGrid.GridContro. Содержимое (названия колонок и содержимое строк) устанавливается через DataSource (есть также spinedit в котором настраивается количество строк в DataTable). Нужно сделать следующее: ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад