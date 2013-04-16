Требуется Sharepoint разработчик удаленно на полную ставку. Через месяц/два после начала работы будет необходим переезд в офис, который находится в Тайланде. Необходимо: - опыт с C# не ...
Программа для проверки сотовых телефонов на доступ
нужна программа для проверки номеров телефонов на доступность
работа по списку или диапазону номеров
протокол канала для звонков sip
много поточность
создание списков номеров доступных,занятых,несуществующих.
оплата по договорённости.
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