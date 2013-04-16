Программа для проверки сотовых телефонов на доступ

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Закрытнет заявок151 просмотр

нужна программа для проверки номеров телефонов на доступность

работа по списку или диапазону номеров

протокол канала для звонков sip

много поточность

создание списков номеров доступных,занятых,несуществующих.

оплата по договорённости.

12 лет назад
ivanhirsh
Иван 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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