Требуется Sharepoint разработчик удаленно на полную ставку.

Через месяц/два после начала работы будет необходим

переезд в офис, который находится в Тайланде.

Необходимо:

- опыт с C# не менее 3 лет

- опыт с Sharepoint не менее 2x лет,

- разговорный английский на базовом уровне,

- наличие широкополосного доступа в интернет,

- ответственное отношение к поставленным задачам.

Приимущества:

- имеющим опыт с K2.

Все детали при личном общении.