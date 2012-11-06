Нужно провести Penetration Tests для удаленного сервера.
- Тестирование ПО3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен тестировщик с опытом работы, можно с небольшим, с хорошим английским на частичную занятость. Обязательно укажите ваш skype nick.Тестирование ПО8 заявокЗакрыт8 лет назад
Все детали при личном общении. Требования к разработчику: - Опыт работы c .NET минимум 2 года. - Oпыт работы со следующими технологиями: Web API, ServiceStack Entity Framework ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно наладить автоматическоe тестированиe десктоп приложения под Windows. Необходим опыт в работе с инструментами для Qt automation или Sikuli. В письме обязательно укажите ваш skype nick.Тестирование ПО1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно написать аппликацию которая будет управлять сторонней аппликацией под Windows.Нужен разработчик имеющий опыт в написании code injections или в управлении аппликацией через ee COM обьекты. Все детали при личном общении.Системное программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно разработать встроенный агент NMS системы(Еmbedded). Требования к разработчику: Необходим опыт работы c C/C++ под Linux минимум 3 года. Oпыт работы с POCO librarу. Oпыт работы с протоколами: SNMP, Websocket,CGI, HTTP, JSON. Наличие широкополосного интернета, Skype и гарнитура. Все детали при ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно разработать на Java сервер для NMS системы. Требования к разработчику: Опыт работы c Tomcat,Spring минимум 2 года. Oпыт работы с MongoDB, JMS,Hudson/Jeckson Oпыт работы с протоколами: SNMP, Websocket. Преимущество имеющим опыт с ZKoss и Аxure. Наличие широкополосного интернета, Skype и ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт9 лет назад
Требования к QA инженеру: Опыт работы c Tomcat и Linux минимум 2 года. Oпыт работы с Hudson/Jeckson Oпыт работы с протоколами и Sniffer. Опыт в юзабилити-тестировании. Наличие широкополосного интернета , Skype и гарнитура. Oтветственное отношение к поставленным задачам и срокам! Все детали ...Тестирование ПО1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно настроить и оптимизировать IIS на Azur. Все детали при личном общении. Укажите ваш skype nick.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Подробности при личном общении. Квалификационные требования: - Опыт работы под Linux - Опыт настройки Freeswitch(желательно) или другого softswitch(Asterisk и т.д.) - Опыт реализации разнообразных сценариев (маршрутизацией вызовов, ...Системное программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется программист PrestaShop удаленно на полную/часть ставки. Уверенные знания: PHP/HTML/CSS/JavaScript/AJAX (jQuery base). Опыт c PrestaShop: 1 год +. Опыт c PHP: 3 года +. Необходим: - Oпыт работы с большими проектами. - Наличие широкополосного интернета, Skype и гарнитура. - ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется Sharepoint разработчик удаленно на полную ставку. Через месяц/два после начала работы будет необходим переезд в офис, который находится в Тайланде. Необходимо: - опыт с C# не менее 3 лет - опыт с Sharepoint не менее 2x лет, - разговорный английский ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Нужен программист AS (Flash/Flex) удаленно на полную/частичную ставку. Необходимо: — знание технологий: AS3 + Flex + ООП + Robotlegs, — наличие широкополосного доступа в интернет, — ответственное отношение к поставленным задачам. Опыт: 3 года +, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется Ruby разработчик удаленно на полную ставку. Необходимо: - опыт с Ruby не менее 5 лет, опыт с Ruby on Rails, - опыт работы с высоконагруженными сайтами, - разговорный английский, - наличие широкополосного ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен разработчик VxWorks удаленно на частичную/полную ставку. Необходимо: — опыт работы под Linux и VxWorks. — наличие широкополосного доступа в интернет, — 30 часов свободного времени в неделю, — ответственное отношение к поставленным задачам. Опыт: 3 года +. Желателен опыт работы с ...Системное программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Нужен программист AS (Flash/Flex) удаленно на полную/частичную ставку. Необходимо: — знание технологий: AS3 + Flex + ООП + Robotlegs, — наличие широкополосного доступа в интернет, — ответственное отношение к поставленным задачам. Опыт: 3 года +, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Нужен программист AS(Flash) удаленно на полную ставку. Необходимо: - знание технологий: AS3 + Flex + ООП, - ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Руководитель IT проектов(Project Manager) Необходимо: - знание английского – хорошее письмо, чтение, общение на базовом уровне. - ...Управление проектами2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен программист-алгоритмист удаленно на полную/часть ставки Необходимо: - опыт работы в теме Machine learning - ...Прочеенет заявокЗакрыт11 лет назад
Удаленная работа для самостоятельного и уверенного в себе PHP программиста Требования: - Знание PHP/HTML/CSS/JavaScript/AJAX (jQuery base) в совершенстве.Опыт 2 года и выше. - Intermediate speaking English - Опыт и умение разобраться в стороннем API (Social or/and other) - Наличие широкополосного интернета, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад