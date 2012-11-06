Требуется Sharepoint разработчик удаленно на полную ставку. Через месяц/два после начала работы будет необходим переезд в офис, который находится в Тайланде. Необходимо: - опыт с C# не менее 3 лет - опыт с Sharepoint не менее 2x лет, - разговорный английский ...