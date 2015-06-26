Нужно тестировать веб приложение

Для тестирования приложения на работоспособность, проверку на ошибки, функционал, юзабилити и пр. нужны люди. Займет минут 30-50 вашего времени. От вас нужно только поиграть и заполнить маленькую анкетку, где нужно указать модель телефона и прочие ...
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Нужен тестировщик с опытом работы,
можно с небольшим, с хорошим английским
на частичную занятость.
Обязательно укажите ваш skype nick.
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