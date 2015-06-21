Нужно протестировать адроид игру

Тестирование ПОЗакрыт10 заявок295 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для тестирования приложения на работоспособность, проверку на ошибки, функционал, юзабилити и пр. нужны люди. Займет минут 30-50 вашего времени. От вас нужно только поиграть и заполнить маленькую анкетку, где нужно указать модель телефона и прочие легкие вопросы. 

20р. за 1 анкету или отзыв на сайте.

8 лет назад
hodun
Артур 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 дня назад
  • Похожие заказы

  • Тестирование приложения на Qt на Windows

    Необходимо протестировать программу на Windows (написана с использованием библиотеки Qt). И после этого составить список багов в программе. Тестирование необходимо провести на всех версиях Windows 32 и 64 битных. Windows XP SP3 Windows Vista Windows Server 2003, 2008, 2012 Windows 7 Windows ...

    Тестирование ПО3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нагрузочное тестирование проекта (NodeJS, MongoDB, Mocha)

    Необходимо провести нагрузочное тестирование api части проекта. О проекте: * Структура api документирована. * Реализовано тестовое покрытие бизнес логики (70%). * Генерации тестовых данных нет * Используемый стэк: NodeJS, MongoDB, Mocha Ожидаемый итог: * Скрипты нагрузочного тестирования * Пример формирования ...

    MongoDB
    Тестирование ПО1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Тестирование веб-сервисов

    $100

    Для РАЗОВОГО сотрудничества требуется тестировщик веб-сервисов Требования: - любой академический или практический опыт в программировании - знание или готовность освоения Selenium Если сработаемся, в дальнейшем возможно постоянная работа

    Тестирование ПО6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Тестирование игры

    $100

    Требуются тестировщик онлайн-игр. От вас требуется наличие бесперебойной связи с Интернетом, знание ПК на уровне уверенного пользователя, усидчивость, внимательность, ответственное отношение к работе. Необходимо достичь 5 уровень в игре, написать свое мнение о графике, дизайне.

    Тестирование ПО21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Play market для китайского айфона

    Нужен человек ,который установит плей маркет на китайский айфон 6 и покажет заказчику, как это делать на других телефонах. Нужна будет очная встреча. Место - Москва. Бюджет - по запросу

    Тестирование ПОнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Протестировать ПО при разных антивирусах и ОС

    Необходимо протестировать системную программу в различных операционных системах Windows. Также необходимо установить различные антивирусы и проверить возможность конфликта с нашим ПО. Наш софт - программа родительского контроля, предназначенная для ограничения посещения нежелательных сайтов ребенком, ограничению времени ...

    Тестирование ПО1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Тестирование мобильного приложения и веб-сервиса

    Здравствуйте! Необходимо: - протестировать веб-сервис и связанное с ним мобильное приложение по заданным сценариям, - составить собственные тест-кейсы и протестировать по ним, - составить отчеты по найденным ошибкам, - после исправления ошибок разработчиком проверить проблемные кейсы. Обязательно наличие смартфона на Android ...

    Тестирование ПО8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад