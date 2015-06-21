Нужно протестировать адроид игру

Необходимо протестировать программу на Windows (написана с использованием библиотеки Qt). И после этого составить список багов в программе. Тестирование необходимо провести на всех версиях Windows 32 и 64 битных. Windows XP SP3 Windows Vista Windows Server 2003, 2008, 2012 Windows 7 Windows ...
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Для тестирования приложения на работоспособность, проверку на ошибки, функционал, юзабилити и пр. нужны люди. Займет минут 30-50 вашего времени. От вас нужно только поиграть и заполнить маленькую анкетку, где нужно указать модель телефона и прочие легкие вопросы.
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