Нужно протестировать адроид игру

Для тестирования приложения на работоспособность, проверку на ошибки, функционал, юзабилити и пр. нужны люди. Займет минут 30-50 вашего времени. От вас нужно только поиграть и заполнить маленькую анкетку, где нужно указать модель телефона и прочие легкие вопросы.

20р. за 1 анкету или отзыв на сайте.